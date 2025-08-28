إخلاء مقابر الأربعين في السويس وإبلاغ المواطنين بنقل رفات موتاهم

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس البدء في إجراءات إخلاء مقابر الأربعين "الروض القديم"، ونقل رفات الموتى إلى مقابر الروض الجديد بطريق "السويس- القاهرة".

وقال اللواء طارق الشاذلي إن مقابر الأربعين تحولت إلى خرابات وحظائر للأغنام وأوكار للخارجين عن القانون، ولا يليق ذلك بمكان وسط المدينة على بعد أمتار منه أبراج وضواحي سكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الجهاز التنفيذي بحضور نواب السويس ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات.

وكلف محافظ السويس، أحمد وزيري السكرتير العام بالتنسيق مع المستشار المحامي العام لنيابات السويس والجهات المعنية لإنهاء إجراءات تصاريح نقل الرفات، وكذلك توفير سيارات للنقل إلى الروض الجديد، لتبدأ السبت المقبل.

وأكد المحافظ أن السيارات المخصصة لنقل الرفات ستكون متاحة 24 ساعة يوميا، متاحة للمواطنين بعد الإبلاغ عن موعد نقل رفات ذويهم، وذلك دعما لأهالي السويس وتيسيرا عليهم في استخراج التصاريح والنقل.

وأكد المحافظ أن الأسرة التي لا تملك مدفن في الروض الجديد، أو المتعثرين ستوفر لهم المحافظة مكان في الروض الجديد في مدافن المحافظة، ولو استدعى الأمر إقامة مقابر جديدة سيتاح ذلك في أقرب وقت تيسيرا على المواطنين.

وشدد محافظ السويس على أن أرض الروض القديم ستخصص لتنفيذ مساحات خضراء لتكون الحديقة المركزية للسويس للمساهمة في تحسين البيئة للمواطنين.

وكان أهالى السويس بدأوا دفن ذويهم في مقابر الأربعين منذ حقبة الستينات، وكانت المنطقة المحيطة بالمقابر القديمة أرض فضاء على أطراف حي الأربعين.