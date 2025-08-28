إعلان

رئيس جامعة بنها يصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد

11:53 ص الخميس 28 أغسطس 2025

ناصر الجيزاوي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

شملت القرارات تعيين الدكتورة فاتن شفيق محمود، أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض، وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة خديجة محمد سعيد، أستاذ تمريض الأطفال، وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند عبد الله السيد، أستاذ تمريض أمراض النساء والتوليد، وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث.
كما تم تعيين الدكتور إيهاب مصطفى النحاس، أستاذ الفيرولوجيا بكلية الطب البيطري، وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضوان رضوان أبو العباس، أستاذ النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

تضمنت القرارات أيضاً تعيين الدكتور مروان عادل مروان، أستاذ مساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، مديراً فنياً للمزرعة التعليمية بالكلية لمدة ثلاث سنوات، والدكتور وجيه جرجس فرنسيس، أستاذ المسرح التربوي بكلية التربية النوعية، رئيساً لمجلس قسم المسرح التربوي، إلى جانب تعيين الدكتورة هناء محمد أبو المجد، أستاذ العلوم الأساسية بكلية الهندسة بشبرا، رئيساً لمجلس قسم العلوم الأساسية، والدكتور محمد عوده خليل، أستاذ علوم الصحة الرياضية بكلية علوم الرياضة، رئيساً لمجلس قسم الصحة الرياضية.


واختُتمت القرارات بتكليف الدكتور عمرو محمد عبد الحميد، المدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، للعمل نائباً لمدير مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها.

ناصر الجيزاوي القليوبية جامعة بنها
