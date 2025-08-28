إعلان

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96.7%

11:50 ص الخميس 28 أغسطس 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وكذلك لطلاب الصم وضعاف السمع.

وجاءت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 96.7%، في حين بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 98.5%، وشهدت نتائج الشهادة الإعدادية للصم والبكم تفوقًا ملحوظًا، حيث حققوا نسبة نجاح كاملة 100%.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنياً لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم الدراسية، كما أشاد بجهود كل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جودة التعليم والجهود المبذولة لخدمة أبناء القليوبية.

