سوهاج- عمار عبدالواحد:

في جولة مفاجئة بقرية البربا التابعة لمركز جرجا، رصد محافظ سوهاج، اللواء عبدالفتاح سراج، موقفين أثارا انتباهه ولقيا تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

الموقف الأول الذى تعرض له المحافظ، كان خلال تفقده لمجمع الخدمات الزراعية بالقرية، تفاجأ المحافظ بغياب أحد الموظفين، ليجد مكانه مواطناً يرتدي جلباباً يجلس على مكتبه ويؤدي خدمات للجمهور، وقرر المحافظ إحالة الموظف المتغيب للتحقيق، وانتشرت على "فيسبوك" صور وفيديوهات للمواطن وهو جالس بثبات أمام المحافظ، قائلاً له: "أنا شغال مودة".

ولم تقتصر المفاجآت على ذلك، فخلال الجولة، استوقف مواطن موكب محافظ سوهاج ليشتكي من جودة مياه الشرب، وعلى الفور، طلب المحافظ كوباً من الماء من أحد المقاهي، وقام بشربه أمام الجميع، قبل أن يوجه بتشكيل لجنة فنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لفحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما قام المحافظ بتفقد محطة المياه الارتوازية بالقرية، حيث اطمأن على سلامة وجودة المياه، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين.

