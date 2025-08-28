إعلان

لجان انتخابات مجلس الشيوخ تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لجولة الإعادة ببني سويف

10:06 ص الخميس 28 أغسطس 2025
    انتخابات مجلس الشيوخ
    انتخابات مجلس الشيوخ
بني سويف-حمدي سليمان:

فتحت اللجان الانتخابية في بني سويف، أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط حالة من الهدوء التام وإجراءات أمنية مشددة.

وتشهد الانتخابات منافسة قوية بين مرشح حزب الجبهة الوطنية الدكتور هشام مجدي، ومرشح حزب الوعي علي فايز على المقعد الفردي الثالث بالمحافظة.

يذكر أنه جرى تجهيز 368 مقراً انتخابية يضم 371 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و 80 ألف و140 ناخباً وناخبة، وتوفير كافة التجهيزات، وأعمال المرافق من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وكذلك التيسيرات اللازمة والمطلوبة في أماكن الانتظار، فضلا عن كراسي متحركة للتيسير على ذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى.

