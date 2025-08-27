لنقل الأحمال.. قطع التيار الكهربائي عن مدينة طور سيناء غدًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الخميس، عن المدينة بالكامل.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التيار سينقطع في تمام الساعة الرابعة صباحًا لمدة خمس دقائق فقط، وذلك لنقل الأحمال بمحطة محولات طور سيناء من المحول رقم 2 إلى المحول رقم 1.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار.