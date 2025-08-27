إعلان

درس في الأمانة.. عامل نظافة بقويسنا يعيد حقيبة مال لصاحبها (صور)

09:08 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
    عامل نظافة بقويسنا يعيد حقيبة مال لصاحبها
المنوفية - أحمد الباهي:

قدّم الحاج عزت توفيق، 54 عامًا، عامل النظافة بمجلس مدينة قويسنا، درسًا عمليًا في النزاهة والصدق، بعدما عثر على حقيبة تحوي ملابس جديدة ومبلغًا ماليًا أثناء عمله في كنس الشوارع اليوم الأربعاء.

ورغم حاجته الشديدة للمال، لم يتردد لحظة في البحث عن صاحب الحقيبة بين محلات الملابس، حاملاً المقشة في يد والحقيبة في اليد الأخرى. وحينما يأس من العثور عليه، أخبر أصحاب المحلات أن الأمانة معه إلى أن ظهر صاحبها، ليعيدها إليه كاملة وهو ممتن وشاكر.

هذا الموقف الإنساني النبيل دفع هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة قويسنا، إلى تكريمه بنفسها، حيث منحته شهادة تقدير ومبلغًا ماليًا وهدية "حلاوة المولد"، مؤكدة أن ما فعله يعكس أعظم معاني الأخلاق والوفاء، ويُجسد صورة مشرّفة لعامل بسيط أصبح قدوة ومثالًا يُحتذى به في المجتمع.

