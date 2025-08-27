الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين مصر ولبنان في القطاعات الزراعية والتجارية.

وأكد وزير الزراعة اللبناني خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمثل سوقًا محورية وشريكًا استراتيجيًا للبنان، مع اهتمام لبناني متزايد بالاستفادة من خبرات مصر في مجالات الزراعة وتطوير البنية التحتية الزراعية.

وشهد اللقاء استعراض سُبل تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتنسيق الجهود في تبادل السلع الزراعية الاستراتيجية، وعلى رأسها التفاح والبطاطس، بما يخدم السوقين المصري واللبناني.

وجرى الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية في البلدين، لمناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين والعمل على تذليلها، بما يسهم في زيادة حجم الواردات والصادرات وتعزيز التبادل التجاري.

حضر اللقاء من الجانب المصري عضوا مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي ومحمود مرعي، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأحمد غنيم مدير الشؤون العربية بالعلاقات الزراعية الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء الشعب التجارية المتخصصين في تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق اللبناني.

أما من الجانب اللبناني، فقد حضر المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة، والمهندس فادي غانم مستشار وزير الزراعة، والدكتور إلياس إبراهيم مدير الثروة الحيوانية، والمهندسة رانيا الحايك رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الزراعي.