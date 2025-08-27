الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أدلى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنته الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية واجب دستوري ومسؤولية مجتمعية قبل أن تكون حقًا لكل مواطن.

وشدد "مندور" على أن الحضور الكبير من مختلف فئات المجتمع، وبالأخص طلاب الجامعات، يعكس وعي الشباب المصري وإدراكه لدوره في دعم استقرار الدولة وبناء مؤسساتها، معتبرًا أن هذا الوعي هو الضمان الحقيقي لمسيرة الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن مجلس الشيوخ يُعد إحدى الركائز الأساسية للحياة التشريعية في مصر، ويمثل أداة لدعم خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مشاركته بالتصويت تأتي إيمانًا بأهمية ممارسة هذا الحق الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تجسد ثقة المواطنين في مسار الدولة نحو المستقبل، وتعبر عن إرادة المصريين في استكمال مسيرة النهضة.

وأعرب "مندور" عن فخره بمشاركة أسرة جامعة قناة السويس من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، معتبرًا أن الإقبال الواسع يبرهن على وعي وطني متجذر وإدراك لقيمة الصوت الانتخابي في ترسيخ قواعد الديمقراطية وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.

واختتم رئيس الجامعة بتأكيده أن الجامعات المصرية ستظل منابر لبناء الوعي الوطني وصناعة أجيال قادرة على حماية مكتسبات الوطن، مشددًا على أن شباب الجامعات يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الجمهورية الجديدة.

وأدلى الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بصوته في لجنته الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة السياسية جزء أصيل من مسؤولية الشباب في رسم ملامح المستقبل.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بدور طلاب أسرة طلاب من أجل مصر داخل اللجان الانتخابية، معتبرًا حضورهم الفعال تجسيدًا للانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية.