بعد يومين من الإغلاق.. 14 صورة ترصد عودة الحياة لشواطئ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عادت شواطئ الإسكندرية لاستقبال روادها من جديد، بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السماح بنزول مياه البحر في 8 شواطئ بالقطاع الشرقي، مع استمرار رفع درجات التحذير في باقي الشواطئ.

ورصدت عدسة "مصراوي" مشاهد عودة المصطافين إلى الشواطئ بعد يومين من الإغلاق الكامل بسبب اضطراب الأمواج، حيث شهدت الرمال تجمعات للأسر والأطفال، وعودة الحركة المعتادة من الباعة وألعاب البحر، وسط التزام بإجراءات الأمان التي وضعتها الإدارة.

ووفقًا لبيان صادر عن السياحة والمصايف، تقرر رفع الرايات الصفراء على شواطئ: أبو قير المميز، طاحونة المندرة، وانلي، المندرة المميز، العصافرة، إسكندر، سيدي بشر، وبحري المميز.

وأبقت الإدارة على رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي، إلى جانب باقي شواطئ القطاع الشرقي، وهو ما يعني استمرار منع نزول مياه البحر حرصًا على سلامة المواطنين.

وشددت الإدارة على أن الشواطئ ذات الرايات الصفراء لا يسمح فيها بنزول البدالات إلى المياه، مع التزام عمال الإنقاذ بالتواجد الدائم في مواقعهم، واقتصار السباحة على المناطق الآمنة التي يحددها رجال الإنقاذ.

وأكدت السياحة والمصايف، أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أرواح المصطافين وتوفير بيئة آمنة للاستمتاع بالشواطئ خلال موسم الصيف.