بسبب ثمن عجل.. المؤبد لتاجري مواشي قتلا شريكهما في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر، ومحمد علي إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال مبارك، بالسجن المؤبد لتاجري مواشي بتهمة قتل آخر في قوص، جنوبي محافظة قنا.

ترجع بداية القضية إلى شهر يونيو عام 2024 عندما وجهت النيابة إلى تاجرين مواشي مقيمين في مركز قوص جنوبي قنا، تهمة قتل تاجر مواشي آخر شريكهما بطعنات آلة حادة سكين في الطريق العام بسبب خلافات مالية على ثمن الماشية.

تم القبض على المتهمين وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بالسجن المؤبد على المتهمين بتهمة قتل شريكهما في الطريق العام بمركز قوص.