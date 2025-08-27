الدقهلية-رامي محمود:

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الصحية النوعية بالمحافظة بدأت بتفقد مركز طب الأسنان، حيث تابع سير العمل بالعيادات المختلفة وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدًا بمستوى الأداء المتميز للفريق الطبي، وبما يقدمه المركز من خدمات متقدمة تشمل جراحات الوجه والفكين، وتقويم وزراعة الأسنان.

كما تابع وكيل الوزارة على هامش الجولة، امتحانات القبول بمدارس التمريض بمركز التدريب، حيث تجرى الامتحانات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والاختبارات النفسية.

وتفقد وكيل الوزارة مستشفى الرمد بالمنصورة، واطلع على الإمكانيات المتاحة داخل العيادات الخارجية، مشيدًا بدور المستشفى كصرح طبي متخصص في طب وجراحة العيون، حيث يقدم خدمات تشمل جراحات كبرى وصغرى، وعمليات دقيقة في الشبكية والقرنية، إلى جانب المشاركة في مبادرات الرعاية الصحية الحديثة مثل التشخيص عن بُعد ومتابعة اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين.

وخلال الزيارة، التقى الجزار بعدد من المترددين على العيادات الخارجية، الذين أكدوا رضاهم عن مستوى الخدمة دون وجود شكاوى.

وخلال الجولة التقى وكيل وزارة الصحة أحد كبار السن ضعيف البصر، فقام بتقبيل رأسه والاستماع إلى مطالبه، موجهاً أحد أفراد فريق خدمة المواطنين بمرافقته طوال فترة تواجده بالمستشفى وحتى انتهاء الكشف الطبي، تقديرًا لظروفه الصحية وتأكيدًا على أولوية رعاية المرضى.

يُذكر أن مستشفى رمد المنصورة يُعد الصرح التخصصي الأول لطب وجراحة العيون بالدقهلية، ويستقبل عشرات الآلاف من المرضى سنويًا، ويُجري آلاف العمليات الكبرى والدقيقة في مجالات الشبكية والقرنية والجلوكوما والحول.

وأطلق المستشفى، أول مبادرة من نوعها وهى مبادرة "رؤية أمل" التي أُطلق من خلالها أول تطبيق ذكي لرصد ومتابعة اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، في خطوة تعزز من ريادته الطبية على مستوى الجمهورية

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بالتأكيد على استمرار خطة المتابعة الميدانية للمستشفيات النوعية، والحرص على تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بأبناء محافظة الدقهلية.وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.