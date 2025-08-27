إعلان

محافظ الشرقية يحيل عاملين فى أبو حماد للتحقيق

12:54 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

المهندس حازم الأشموني

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بإحالة عدد من العاملين بالمنشآت الخدمية بمركز أبو حماد للتحقيق، بعد رصد غيابهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على مختلف القطاعات الخدمية للتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية وتحسين مستوى الأداء.

وكانت لجان المتابعة الميدانية بالديوان العام، برئاسة محمد السيد مدير الإدارة، قد رصدت خلال جولات مفاجئة غياب 3 من العاملين بمركز شباب قرية العباسة في الفترة الصباحية، بالإضافة إلى عدم تواجد أحد العاملين بالوحدة الصحية بكفر حافظ، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

