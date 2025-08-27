أسوان – إيهاب عمران:

شهد اجتماع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والمسئولين بالمحافظة، إشادة مستشار رئيس الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز التى حققتها المحافظة فى هذا الملف الهام والحيوى لتصل إلى المركز السادس حالياً على مستوى محافظات الجمهورية بدلاً من المركز قبل الأخير، والتى كانت تشغله المحافظة منذ أكثر من عام.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن هذا الإنجاز فى ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة جاء خلال فترة وجيزة نتيجة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية، وتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة، مناشداً أصحاب الطلبات بضرورة استثمار هذه الفرصة بدفع مستحقات الدولة من التعاقدات ومع عاد عليها من نفع فى أسرع وقت ممكن من خلال سداد المقدمات المالية لهذه التعاقدات.

وشدد محافظ أسوان بأنه فى حالة التباطؤ فى سداد المقدمات والأقساط المتأخرة عليهم سيحرمهم ذلك من الاستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم حالياً ، لافتاً إلى أنه سيتم بناءاً على ذلك سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، مع عمل محضر جنائى ضد المتقاعسين عن السداد وإدراج هذه الأراضى فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ولاسيما فى حالة تطبيق القانون الجديد لتقنين الأراضى .