بسبب الخلافات الأسرية.. انتحار فتاة في مسكن أسرتها بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت فتاة حياتها شنقًا، بمنزل أسرتها، بسبب الخلافات الأسرية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أسماء. م" 17 عامًا وتقيم قرية نقنق جثة هامدة، ادعاء انتحار.

تبين من التحريات الأولية إقدام المذكورة على الانتحار بشنق نفسها في منزل أسرتها؛ لمرورها بحالة نفسيةسيئة، بسبب الخلافات الأسرية.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.