ميناء سفاجا يستقبل 65 ألف طن قمح فرنسي

السويس - حسام الدين أحمد

حققت موانئ البحر الأحمر تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 731 شاحنة و289 سيارة حيث رست 7 سفن تجارية على أرصفة الموانئ، كما سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول ومغادرة 1834 راكبا عبر موانيها.

وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع، 317 شاحنة و209 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 414 شاحنة و80 سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينة وادي الكرنك وعلى متنها 65 ألف طن قمح فرنسي مستورد لصالح هيئة السلع التموينية.

وأجرت الجهات المختصة الإجراءات اللازم لفحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، في صوامع سفاجا وضخها إلى المحافظات.

بينما تغادر السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة ALcudia Express، وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و279 شاحنة من خلال رحلات مكوكية.