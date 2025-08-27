بالصور- زحام على اللجان في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

انطلقت صباح اليوم أعمال التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، والتي يتنافس فيها المرشحان محمد عبدالعليم الضبعاوي ومحمد محمود يس على المقعد المخصص للمحافظة، وسط إقبال كثيف وزحام على اللجان.

وتجري عملية التصويت داخل 147 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة، ويبلغ عدد من لهم حق الانتخاب 915 ألفًا و860 ناخبًا وناخبة.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 150 قاضيًا، بالإضافة إلى لجنة لمتابعة سير العملية، فيما يشارك حوالي 800 موظف من مختلف الهيئات في التنظيم وتيسير عملية التصويت داخل اللجان.

وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.