بثانوية عامة.. ضبط منتحلة صفة طبيبة بمركز وهمي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

ضبطت مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، مركزًا وهميًا لعلاج السمنة والنحافة بمركز الشهداء، تديره سيدة حاصلة على الثانوية العامة وتنتحل صفة طبيبة، وعثر بداخله على أدوية وحقن تخسيس مهربة.

ووفقًا لبيان مديرية الصحة، عثرت الحملة التفتيشية داخل المركز غير المرخص على أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، ما يمثل خطورة جسيمة على صحة المواطنين، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية لن تتهاون مع أي منتحل لصفة طبيب أو منشأة تعمل دون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية لحماية صحة المواطنين.

ودعا وكيل الوزارة الأهالي إلى التعامل فقط مع المراكز والأطباء المرخصين حفاظًا على حياتهم، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المركز المخالف.