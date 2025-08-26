لحظات مروعة.. كيف أنهى "حمار" حياة 3 أشخاص في أسيوط؟ (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم سيدتان، وأصيب اثنان آخران في حادث مأساوي وقع اليوم الثلاثاء بقرية الحماضلة في أسيوط، حين اصطدمت سيارتهم بسور منزل بعد أن حاول قائدها تفادي الاصطدام بحيوان كان يعبر الطريق.

بحسب المعاينة الأولية لرجال الشرطة، فإن فصول المأساة بدأت بمفاجأة لم تكن في الحسبان على الطريق الزراعي الرابط بين محافظتي أسيوط وسوهاج.

وكانت السيارة الملاكي التي تحمل رقم (5816 ي ل د) تسير في طريقها، قبل أن يظهر "حمار" فجأة وهو يعبر الطريق.

وفي محاولة يائسة لتفادي الاصطدام بالحيوان، انحرف قائد السيارة بشكل مفاجئ، لكن هذه المناورة أفقدته السيطرة تمامًا على عجلة القيادة، لتندفع السيارة بقوة هائلة وتصطدم بسور أحد المنازل المجاورة للطريق.

تهشمت السيارة، وبداخلها ضاعت أرواح كل من: حسن أحمد عبد الحميد (70 عامًا)، وحشمت شوقي بدير (76 عامًا)، ومرفت رشدي عبد الله (60 عامًا). بينما نجا من الموت بإصابات بالغة كل من كيرلس سليم مرقص (29 عامًا)، الذي يشتبه في إصابته بكسر في الفخذ الأيسر، وحسام حسن صالحين (31 عامًا)، الذي يعاني من كدمات متفرقة.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى مستشفى أبوتيج النموذجي، وحُرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.