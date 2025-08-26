إعلان

إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق الصالحية بالإسماعيلية

03:39 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد طريق الصالحية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 4765 ل ا م أمام بنزينة أبو سلامة بالكيلو 11، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة السيد عبد العزيز إسماعيل، 52 عامًا، مقيم بأبو حماد – الشرقية، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه كسر بالركبة اليسرى، إلى جانب جرح قطعي بالركبة اليسرى بطول 5 سم. كما أُصيب محمد جمال السيد، 21 عامًا، مقيم بأبو حماد – الشرقية، بجرح قطعي بالساق اليمنى، وجرح قطعي باليد اليسرى بطول 5 سم، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

الإسماعيلية طريق الصالحية بنزينة أبو سلامة انقلاب سيارة ملاكي
