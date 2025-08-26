إعلان

محافظ بورسعيد يتابع أوضاع الشريط الملاصق للمجرى الملاحي

12:52 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي خلال الإجتماع
  • عرض 4 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي خلال الإجتماع
  • عرض 4 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي خلال الإجتماع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي بجنوب بورسعيد في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

واستمع المحافظ، خلال الاجتماع، إلى الموقف الحالي لأعمال الحصر والتقنين، موجهًا بسرعة الانتهاء من حصر كافة التعديات الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي، فضلٱ عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الجادين ممن سبق لهم التعامل مع هيئة الإصلاح الزراعي مع القيام بسداد مستحقاتهم وحق الانتفاع، والتشديد على سرعة سداد متأخرات المنتفعين من تلك الأراضي.

كما وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالعمل، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس كامل تويج، مدير مديرية الزراعة، وممثلي الإدارات والجهات المختصة والمعنية بملف التقنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد تقنين أوضاع أراضي الدولة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي المجرى الملاحي بجنوب بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها