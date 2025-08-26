محافظ بورسعيد يتابع أوضاع الشريط الملاصق للمجرى الملاحي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي بجنوب بورسعيد في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

واستمع المحافظ، خلال الاجتماع، إلى الموقف الحالي لأعمال الحصر والتقنين، موجهًا بسرعة الانتهاء من حصر كافة التعديات الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي، فضلٱ عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الجادين ممن سبق لهم التعامل مع هيئة الإصلاح الزراعي مع القيام بسداد مستحقاتهم وحق الانتفاع، والتشديد على سرعة سداد متأخرات المنتفعين من تلك الأراضي.

كما وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالعمل، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس كامل تويج، مدير مديرية الزراعة، وممثلي الإدارات والجهات المختصة والمعنية بملف التقنين.