إعلان

محافظ الفيوم يقود حملة مفاجئة على أسواق سنورس لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

كتب : حسين فتحي

10:14 م 12/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الفيوم يصافح أحد المواطنين بمدينة سنورس
  • عرض 7 صورة
    محافظ الفيوم يستمع لشكوى الأهالى بمدينة سنورس
  • عرض 7 صورة
    محافظ الفيوم يراجع أسعار السلع الغذائية بسنورس
  • عرض 7 صورة
    محافظ الفيوم وسط مواطنى مدينة سنورس
  • عرض 7 صورة
    محافظ الفيوم وسط أهالى مدينة سنورس
  • عرض 7 صورة
    محافظ الفيوم يتفقد منافذ السلع الغذائية بسنورس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، عدداً من محال بيع السلع الغذائية والمخابز بمدينة سنورس، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وعدم المغالاة في الأسعار، وذلك بحضور المهندس جمعة عبدالحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس.

استهل محافظ الفيوم جولته بتفقد أحد هايبرات بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعار وجودة مناسبة، مثمناً مبادرة القائمين على المنشأة بتدوين السعر على عبوات المنتجات الغذائية، للتيسير على المواطنين، كما اطمأن المحافظ على تاريخ صلاحية بعض المنتجات موجهاً بوضع بنرات بالأسعار في مكان واضح بالهايبر.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على منافذ بيع السلع والمحال التجارية، للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، ومنع احتكار السلع، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

كما تفقد "غنيم" أحد مخابز الخبز البلدي المدعم بمنطقة أرض حماد بمدينة سنورس، وأشاد بجودة المعروض من الخبز.

خلال الجولة، التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين، واستمع لشكاواهم، بشأن التلاعب في بيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وعلى الفور وجه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة سنورس، والرقابة التموينية، وجميع الجهات ذات الصلة، لتنفيذ حملة عاجلة للوقوف على مدى صحة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتسببين فيها حال ثبوتها، كما استمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين، ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الفيوم السلع الغذائية مدينة سنورس المهندس جمعة عبد الحفيظ مخالفات البوتاجاز مخابز الخبز البلدى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب "الفراخ".. انهيار روجينا في مقلب رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

بسبب "الفراخ".. انهيار روجينا في مقلب رامز ليفل الوحش
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري
رياضة محلية

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري
أحمد دياب يكشف كواليس قرعة الدور الثاني للدوري المصري 2025-2026
رياضة محلية

أحمد دياب يكشف كواليس قرعة الدور الثاني للدوري المصري 2025-2026
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك
رياضة عربية وعالمية

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك
الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري