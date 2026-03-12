تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، عدداً من محال بيع السلع الغذائية والمخابز بمدينة سنورس، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وعدم المغالاة في الأسعار، وذلك بحضور المهندس جمعة عبدالحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس.

استهل محافظ الفيوم جولته بتفقد أحد هايبرات بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعار وجودة مناسبة، مثمناً مبادرة القائمين على المنشأة بتدوين السعر على عبوات المنتجات الغذائية، للتيسير على المواطنين، كما اطمأن المحافظ على تاريخ صلاحية بعض المنتجات موجهاً بوضع بنرات بالأسعار في مكان واضح بالهايبر.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على منافذ بيع السلع والمحال التجارية، للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، ومنع احتكار السلع، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

كما تفقد "غنيم" أحد مخابز الخبز البلدي المدعم بمنطقة أرض حماد بمدينة سنورس، وأشاد بجودة المعروض من الخبز.

خلال الجولة، التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين، واستمع لشكاواهم، بشأن التلاعب في بيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وعلى الفور وجه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة سنورس، والرقابة التموينية، وجميع الجهات ذات الصلة، لتنفيذ حملة عاجلة للوقوف على مدى صحة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتسببين فيها حال ثبوتها، كما استمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين، ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.