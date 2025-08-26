مهندس العلاقات العامة.. تعيين محمد مسعد مديرًا لإعلام بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين محمد مسعد مديرًا للمكتب الإعلامي للمحافظة وإدارة الإعلام.

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية بالمحافظة، نظرًا لخبرة مسعد السابقة في نفس المنصب، وخلال فترة توليه مهام مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة سابقًا، قام ببناء علاقات قوية مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مما ساهم في تحسين التغطية الإعلامية للملفات الهامة.

ويُنسب إلى مسعد الفضل في وضع محافظة بورسعيد على الخريطة الإعلامية، حيث عمل على إبراز إنجازات المحافظة وفعالياتها عبر مختلف وسائل الإعلام، كما ساهم في خطة ترويجية للمدينة شملت الجوانب السياحية، الصناعية، والتجارية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة الرحلات السياحية الداخلية والعالمية للمحافظة، بالإضافة إلى إسهامها في حصول المحافظ الأسبق على لقب "أفضل محافظ في الوطن العربي"، ونيل بورسعيد لقب "عاصمة الثقافة في مصر".