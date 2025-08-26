إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور

11:16 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

في سابقة تاريخية، خلت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئا، وتمتد من أبو قير شرقا وحتى أبو تلات غربا، من الزوار، بسبب اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وأغلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جميع شواطئ المدينة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور تحذيرات رسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر.

وأشارت المحافظة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أن البحر المتوسط سيتعرض لاضطراب ملحوظ في حركة الأمواج، ما يؤثر على عدة مناطق من السواحل الشمالية تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، الأمر الذي يعيق ممارسة الأنشطة البحرية ويزيد من معدلات الخطورة.

وأكدت المحافظة أن قرار غلق الشواطئ يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم النزول إلى مياه البحر حتى تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى حركة البحر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل مطروح ، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3.5 متر، وسرعة الرياح من 35 إلى 50 كم في الساعة.

شواطئ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية شواطئ الإسكندرية خالية اضطراب حالة البحر
