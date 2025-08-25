قبول جميع طلبات الزيادة فوق الكثافة بالمدارس الخاصة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

وافق المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، على قبول دفعة جديدة من طلبات الالتحاق فوق الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة، ليصل إجمالي الموافقات إلى 72 طلبًا ما بين تحويل وقبول جديد.

جاء قرار المحافظ استجابةً للطلبات المقدمة، حيث تم قبول 36 طلبًا جديدًا، وذلك بعد موافقته على 36 طلبًا آخر الأسبوع الماضي.

يشمل القرار تحديد الحد الأقصى للكثافة داخل الفصول بـ50 طالبًا، ويأتي وفقًا للائحة الداخلية لكل مدرسة استوفت معايير القبول.