إعلان

قبول جميع طلبات الزيادة فوق الكثافة بالمدارس الخاصة في الأقصر

08:09 م الإثنين 25 أغسطس 2025

المهندس عبد المطلب عمارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

وافق المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، على قبول دفعة جديدة من طلبات الالتحاق فوق الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة، ليصل إجمالي الموافقات إلى 72 طلبًا ما بين تحويل وقبول جديد.

جاء قرار المحافظ استجابةً للطلبات المقدمة، حيث تم قبول 36 طلبًا جديدًا، وذلك بعد موافقته على 36 طلبًا آخر الأسبوع الماضي.

يشمل القرار تحديد الحد الأقصى للكثافة داخل الفصول بـ50 طالبًا، ويأتي وفقًا للائحة الداخلية لكل مدرسة استوفت معايير القبول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عبد المطلب عمارة الكثافة بالمدارس المدارس الخاصة الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان