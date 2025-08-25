مصرع أب وابنه في حادث على الطريق الزراعي ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى أب ونجله مصرعهما في حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق الزراعي، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، في نطاق مركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمد.س.ر"، 47 عامًا، ونجله "حازم"، 18 عامًا، ويقيمان قرية بني نصير التابعة لمركز الواسطى.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.