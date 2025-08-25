المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم، وذلك بعد استحداثها كإضافة طبية متخصصة تخدم جميع منتفعي التأمين الصحي على مستوى المحافظة، وبدء إجراء العمليات بها لتوفير الخدمة الطبية أمام المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد الحيت مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد فؤاد مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية، والدكتورة نسرين محمد مدير مستشفى الهلال، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، وسيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

وخلال تفقده استمع محافظ المنوفية لشرح مفصل عن نوعية الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بالمستشفى والبالغ عددهم نحو 2.5 مليون منتفع، مشيراً إلى أن جميع العمليات والإجراءات الطبية والتجميلية تُجرى على نفقة التأمين الصحي بالكامل، بما يضمن حصول المرضى على الخدمة دون تحمل أى رسوم أو أعباء إضافية، ومن بين هذه الخدمات: استئصال الأورام والأكياس الصديدية، إزالة الضروس المدفونة، إصلاح التشوهات الناتجة عن الحوادث بمنطقة الوجه والفكين، وعمليات تصليح الكسور في عظام الوجه والفكين.

كما تفقد المحافظ قسم الحضانات واطمأن بنفسه على جودة الخدمات الطبية المقدمة، ووجه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات اللازمة للمرضى، واتخاذ حلول فورية لشكاوى المترددين على المستشفى، كما أمر بصرف كراتين مواد غذائية للعاملين دعمًا لهم، مشددًا على استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء ومراجعة دورية لقوائم الانتظار والتعامل السريع مع الحالات الطارئة.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء أبو ليمون التشطيبات النهائية لعمارة الإيواء بحي غرب شبين الكوم والتي تضم 148 وحدة سكنية و16 محلاً تجاريًا لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وأشار رئيس الحي إلى أنه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق (صرف – مياه – غاز)، فيما وجه المحافظ بسرعة الإنجاز وحصر الباعة الجائلين لتسكينهم بالمحلات بأسعار إيجارية مناسبة تراعي البعد الاجتماعي.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد ميادين مدخل شبين الكوم اتجاه مدينة السادات، والتي تتضمن أعمال ديكورية وتشجير ومساحات خضراء، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة الرونق الحضاري وتطوير الميادين العامة.