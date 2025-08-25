أسيوط- محمود عجمي:

تابع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، سير أعمال اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك من خلال ترؤسه لغرفة عمليات الامتحانات بالمديرية.

وأوضح دسوقي أن الامتحانات جرت داخل 11 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى حرص المديرية على توفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات اليوم بلغ 204 طالبًا وطالبة بالنظام القديم، في مواد الاستاتيكا والفلسفة والأحياء، مؤكدًا انتظام سير الامتحانات داخل جميع اللجان دون تسجيل أي شكاوى.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على دعمه المتواصل لأعمال الامتحانات، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المعنية.

وأشار دسوقي إلى أن المديرية اتخذت منذ اليوم الأول كافة الإجراءات الأمنية داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى تأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها إلى مقار اللجان، واستمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.

كما تم التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والكهرباء لضمان سير الامتحانات دون معوقات، إلى جانب تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بكافة اللجان وغرفة عمليات الوزارة، لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.