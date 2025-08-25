بالصور- صرف تعويضات لـ 145 أسرة من سكان عرب المدابغ بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى رفع المعاناة عن الأهالي وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة.

وأوضح المحافظ أنه تم اليوم صرف الدفعة الثانية من التعويضات المالية لـ 75 أسرة من سكان العمارتين المتبقيتين بمساكن الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بمركز أسيوط، وذلك عقب تصنيف هذه المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي شهدت صرف تعويضات لـ 70 أسرة من سكان عمارتين بنفس المنطقة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة حتى الآن إلى 145 أسرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

وأكد المحافظ أن مشروع التطوير يستهدف توفير مساكن بديلة آمنة ولائقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على حرص الدولة على إزالة مصادر الخطورة واستبدال المناطق غير الآمنة بوحدات سكنية حديثة تليق بالمواطن المصري.

واختتم اللواء أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة، بجميع أجهزتها، تواصل دعمها الكامل للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيستمر حتى تتحقق التنمية المنشودة ويرتفع مستوى المعيشة لأهالي أسيوط.