آلاف الطيور الحوامة تُبهر السياح في سماء شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

حلقت الطيور بالآلاف في سماء مدينة شرم الشيخ، لتبهر السياح من مختلف جنسيات العالم بأشكالها وحركاتها البهلوانية، خاصة في موسم الهجرة، نظرًا لانتشار ملايين منها بمنطقة بحيرات الأكسدة في منطقة السفاري، التي تعد نقطة جذب لآلاف السياح يوميًا للاستمتاع برحلات السفاري ومشاهدة الطيور الحوامة المهاجرة.

قال الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة: "إن الطيور المهاجرة تأتي من قارات أوروبا وآسيا إلى قارة أفريقيا عبر مسار هجرة البحر الأحمر، الذي يعد ثاني أهم مسار للطيور الحوامة على مستوى العالم".

وأضاف "الجبالي" أن هذه الطيور تضم أكثر من مليون نوع طائر، وتهاجر في موسم الخريف بداية من شهر أغسطس من كل عام، ثم تعود إلى بلادها الأصلية في أوروبا وآسيا خلال موسم الربيع من فبراير حتى مايو.

وأوضح "الجبالي" أن الطيور تتجمع في أول محطة لها بمصر بمدينة شرم الشيخ بأعداد وأنواع كبيرة ومختلفة، وأهمها اللقلق الأبيض، الذي يصل تعدادها إلى عشرات الآلاف في منطقة بحيرات الأكسدة، نظرًا لتوافر المياه والغذاء بها.

وأكد "الجبالي" أن صيد هذه الطيور محظور عالميًا، وتعمل محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة على حماية تجمعات طيور اللقلق الأبيض، لما لها من أثر في تنشيط السياحة بالمنطقة، حيث تم إنشاء منطقة لمراقبة ومشاهدة هذه الطيور، مع التحكم في الروائح الكريهة الصادرة من البحيرات بطرق علمية تحافظ على البيئة.

وأشار مدير مشروع الطيور الحوامة إلى أن بحيرات الأكسدة تعد محطة رئيسية للطيور بعد عبورها منطقة صحراوية شاسعة، حيث تقيم لعدة أيام لاستعادة طاقتها قبل مواصلة رحلة الهجرة إلى جنوب أفريقيا خلال الشتاء.

ويطلق على طائر اللقلق الأبيض في مصر اسم "العنز"، نظرًا لكبر حجمه، حيث يتراوح وزنه بين 3 و4 كيلوجرامات، وطوله يصل نحو متر، وأرجله طويلة، وريشه أبيض مع نهايات سوداء لأطراف الأجنحة، ومنقاره أحمر اللون.

ويتميز هذا الطائر بعدم عبوره البحر المتوسط أثناء الهجرة، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون فوق المياه.

وخلال رحلاته البرية، تسير أسراب طيور اللقلق الأبيض ببطء لمسافة تصل إلى 50 يومًا، وتضم كل سرب نحو 10 آلاف طائر، وتعد محمية رأس محمد وبحيرات الأكسدة من أهم محطاته، حيث تتغذى على السرطانات الصغيرة المنتشرة حول الأشجار.