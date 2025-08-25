محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025، بنسبة نجاح 91.9% على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذه النتائج تعكس جهود القطاع التعليمي بالمحافظة، مثمنًا دور أولياء الأمور والمعلمين في دعم الطلاب، وموجهًا بمواصلة العمل على تحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا اهتمام المحافظة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 1182 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1038، وبلغ عدد الناجحين 954.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نسبة النجاح بالتعليم العام بلغت 91.9%، والرسمي لغات 100%، والخاص لغات 100%، والتعليم الدولي 100%، والمنازل 88.9%.