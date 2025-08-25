إعلان

العثور على جثة مُسنة في نهر النيل بسوهاج والنيابة تحقق بالواقعة

11:39 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة سبعينية، طافية في مياه نهر النيل بناحية قرية الطوايل، دائرة مركز شرطة ساقلتة، وتم انتشال الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في نهر النيل بدائرة مركز شرطة ساقلته.

وأظهرت التحريات أن الجثة تعود لسيدة في العقد السابع من العمر، وتم تحرير المحضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية نهر النيل مستشفى أخميم المركزي النيابة العامة
