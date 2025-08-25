إصابة ‬25 شخصًا باختناق في حريق مستشفى جامعة الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 25 شخصًا بحالات اختناق، اليوم، جراء اندلاع حريق محدود داخل مستشفى الجامعة التعليمي بالإسماعيلية، نتيجة تصاعد الدخان الكثيف داخل المبنى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبحسب البيانات الرسمية، تم استقبال 11 حالة في قسم طوارئ الجامعة، و14 حالة أخرى في قسم طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي، من بينهم 17 حالة نُقلت بواسطة سيارات الإسعاف، و8 حالات وصلت بوسائل شخصية، وجميعهم في حالة مستقرة.

وأكدت الأجهزة المعنية أنه لم يتم تسجيل أي وفيات، مشيرة إلى السيطرة الكاملة على الموقف، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.