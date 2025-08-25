كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي حي سخا بمدينة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جنازة عامل لقي مصرعه على يد نسيبه بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات النسب، عقب الانتهاء من عملية تشريح الجثمان وفقًا لقرار النيابة العامة.

منطقة تقسيم 2 بدائرة قسم أول كفر الشيخ، حدثت بها الواقعة عندما أقبل عاطل من الصم والبكم على إنهاء حياة عامل بمغسلة أيضًا من الصم والبكم بعدة طعنات في الصدر أمام المارة، إذ تبين أن هناك علاقة نسب فيما بينهم وبسبب خلافات النسب كانت دافعًا للمتهم على إقباله بإنهاء حياة نسيبه.

وعلى إثر ذلك، عندما تدخل عاملين بالمغسلة التي شهدت ساحتها الواقعة من شهود العيان أصيبا كلاهما بجروح عندما تدخلا كلاهما لفض النزاع بين المتهم والمجني عليه في مشاجرة جرى تداولها بين العامة في مدينة كفر الشيخ بمشاجرة "الصم والبكم" خلال ممارسة عملهما في المغسلة صحبة المجني عليه.

وكشفا العاملين بالمغسلة خلال تحقيقات رجال الشرطة عن أنهما فوجئا بتعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته عبارة عن طعنات بالصدر دون علمهما بسبب حدوث الواقعة، وعند محاولتهما إنهاء التعدى حدثت إصابتهما المنوه عنها.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بإقبال أحد الأشخاص من ذوي الهمم (الصم والبكم) على إنهاء حياة عامل من ذوي الهمم أيضًا ونفس الفصيل بمغسلة كائنة بمنطقة تقسيم 2 دائرة القسم بسلاح أبيض "سكين" أمام المارة.

انتقل المقدم محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، وقوة من القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ، إذ تبين وجود جثة المدعو "أحمد.ف.أ.م.ا"، 34 عامًا، عامل بمغسلة ويقيم بحي سخا، دائرة القسم وبها طعنات بالصدر نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" من المدعو "محمد. ش. ا. ب"، 35 عامًا، ويقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال المباحث، عن وجود علاقة نسب بين المتهم والمجني عليه وأنه خلال الآونة الأخيرة تزايدت الخلافات في ظل غياب المتهم الذي كان يعمل بدولة الأردن وقتذاك، وبعد عودته قرر الانتقام منه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين".

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات أقر بصحتها وبإرشاده عن السلاح المستخدم في الواقعة أمكن ضبطه.

حُرر بذلك المحضر رقم 7732 لسنة 2025 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح