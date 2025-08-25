حريق هائل يلتهم مزرعة بط في إحدى قرى المنيا



المنيا- جمال محمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مزرعة لتربية البط، بقرية أبو غرير بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في إحدى مزارع الدواجن والبط بقرية أبو غرير ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم إخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، بينما تسبب الحريق في نفوق 5000 بطة.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتوجاز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.