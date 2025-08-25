إعلان

محافظ الدقهلية يوقف تاكسي شهرًا لمخالفة العداد ومطالبة راكب بزيادة

12:30 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
الدقهلية - رامي محمود:

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سيارة تاكسي مساء اليوم خلال تفقده شوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وللتأكد من تشغيل عداد الركوب "البنديرة".

وتبين للمحافظ بعد استيقاف السيارة أن السائق طلب من الراكب أجرة تزيد عن قراءة العداد. وعلى الفور وجه العميد الدكتور حاتم طه، مدير إدارة المرور، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إيقاف السيارة لمدة شهر.

كما وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف حملات التفتيش المرورية، ومراجعة خطوط سير السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي سيارة تمتنع عن تشغيل العداد "البنديرة"، وكذلك أي سيارة تقوم بتقسيم خط السير المصرح به.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة حفاظًا على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة لهم في مختلف المجالات، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

