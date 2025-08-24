كتب - مختار صالح:

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 98%.

وحضر امتحانات الدور الثاني 1559 طالبًا وطالبة، نجح منهم 1528، فيما أوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نسبة النجاح العامة في الدورين الأول والثاني وصلت إلى 97.1%، حيث حضر 11,940 طالبًا وطالبة نجح منهم 11,598.

وأضافت وكيل الوزارة، أن امتحانات الشهادة المهنية للدور الثاني سجلت نسبة نجاح كاملة بلغت 100%، مؤكدة استمرار محافظة مطروح في تقديم تعليم عالي الجودة وتحقيق نتائج مشرفة لطلابها.