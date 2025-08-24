محافظ الغربية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ223 درجة

كتب - مختار صالح:

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن موافقته على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026 إلى 223 درجة بدلًا من 225، استجابة للمقترح المقدم من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأكد المحافظ أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لعدد الطلاب وعدد المدارس والإمكانات المتاحة، مع مراعاة الكثافة داخل الفصول وتطبيق مبدأ أولوية المجموع لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب. وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو التخفيف عن كاهل الأسر وإتاحة فرص أكبر لأبنائنا في التعليم الثانوي العام.

وأوضح "الجندي" أن تخفيض درجات القبول يأتي في إطار مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، ودعم حق الطلاب في التعليم وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتقرر أيضًا تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية وفق الجداول المعتمدة، بعد مراجعة شاملة لأعداد المدارس والكثافات، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة.