مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم ثلاثي بقنا

09:33 م الأحد 24 أغسطس 2025

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي وشاحنة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الدير، التابعة لمركز قنا، وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، بناءً على بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع الحادث.

تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى قنا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.

أمن قنا حادث تصادم الصحراوي الغربي
