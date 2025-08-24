خلافات نسب تنتهي بجريمة قتل أمام المارة في كفر الشيخ

كفر الشيخ – إسلام عمار:

ألقت مباحث قسم أول كفر الشيخ، اليوم الأحد، القبض على عامل متهم بقتل عامل بمغسلة بعدة طعنات في الصدر أمام المارة بمنطقة تقسيم 2، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ أهالٍ حول إقدام أحد الأشخاص على إنهاء حياة عامل بمغسلة كائنة بمنطقة تقسيم 2 دائرة القسم، مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين" أمام المارة.

انتقل المقدم محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونوه، وقوة من القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين وجود جثة المدعو "أحمد. ف. أ. م. ا"، 34 عامًا، عامل بمغسلة، ويقيم بحي سخا دائرة القسم، وبها طعنات بالصدر نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" من المدعو "محمد. ش. ا. ب"، 35 عامًا، ويقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا.

وكشفت التحقيقات الأولية، بإشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، عن وجود علاقة نسب بين المتهم والمجني عليه. وخلال الآونة الأخيرة، تزايدت الخلافات بينهما في ظل غياب المتهم الذي كان يعمل بدولة الأردن، وبعد عودته قرر الانتقام بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين".

أُلقي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح المستخدم أمكن ضبطه.

حُرر المحضر رقم 7732 لسنة 2025 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.