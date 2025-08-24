إعلان

بطولة على القضبان.. حكاية عامل أنقذ شابًا من الموت ونال تكريم محافظ بني سويف

08:34 م الأحد 24 أغسطس 2025

عامل أنقذ شابًا من الموت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مختار صالح:

لم يتخيل أحد أن لحظة عابرة على قضبان القطار قد تتحول إلى قصة بطولية تُروى لسنوات. عامل مزلقان بسيط، اعتاد الوقوف يوميًا بجوار القضبان، وجد نفسه في مواجهة موقف لا يحتمل التردد.

- الشاب في مواجهة القطار

بدأت القصة حين كان شاب يعبر المزلقان متجاهلًا صفارات التحذير، ليفاجأ بقطار قادم بسرعة كبيرة. لم تكن هناك ثوانٍ كافية للتراجع أو الهروب، وكل من شاهده أيقن أن النهاية اقتربت.

- شجاعة بلا تردد

في تلك اللحظة، اندفع العامل بكل قوته، قفز نحو الشاب وأمسك به بقوة، مسحبه بعيدًا عن القضبان قبل أن يمر القطار بلحظات، وسط ذهول من كل من كان حاضرًا.

- صدى واسع وتكريم رسمي

انتشر الموقف سريعًا بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل إلى مكتب محافظ بني سويف. وعلى الفور قرر المحافظ تكريم العامل، مؤكدًا أن ما قام به "ليس مجرد موقف عابر، بل رسالة تعكس معدن المصري الأصيل وشجاعته".

- بطولة على القضبان

بين صفير القطار ودقات القلوب، وُلد بطل من قلب الحياة البسيطة. قد يمر القطار كل يوم، لكن بطولة هذا العامل ستظل حاضرة في وجدان الناس، تذكرة بأن العظمة لا تُقاس بالوظائف أو الألقاب، بل بالشجاعة وقت الخطر.

عامل المزلقان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف عامل أنقذ شابًا من الموت بطولة على القضبان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس