قرود تقفز بين الأشجار في قرية بالأقصر.. ما القصة؟

الأقصرـ محمد محروس:

قال سيد محمود، أحد أهالي قرية الديمقراط بمركز أرمنت جنوب الأقصر، إن قردين من نوع "نسناس" ظهرا أمس الأول الجمعة داخل القرية، في واقعة غريبة أثارت الذعر بين الأهالي.

وأوضح أن الأطفال لاحقوا القردين لمحاولة الإمساك بهما، فتمكن أحدهما من الهروب خارج القرية، بينما تسلق الآخر الأشجار ليستقر أعلاها، مضيفًا: "رغم محاولاتنا المتكررة لم نستطع إنزاله حتى الآن".

وكان الأهالي قد فوجئوا بظهور القردين وهما يتنقلان بين أشجار النخيل والزراعات، ما تسبب في حالة من الارتباك.

وحاول الأهالي السيطرة عليهما دون جدوى، إذ قفزا بخفة بين الأشجار، بينما لجأ بعض الأطفال إلى تشغيل خراطيم المياه لإجبارهما على النزول، لكن المحاولات فشلت.

وأمام الموقف، استعان الأهالي بقوات الحماية المدنية التي انتقلت لمكان الواقعة وبدأت في ملاحقة القرد المتبقي بين الأشجار في محاولة للسيطرة عليه.

الواقعة الغريبة أثارت تساؤلات الأهالي حول مصدر القردين، بين من رجح أنهما هربا من منزل أحد المواطنين ممن يقتنون الحيوانات الغريبة، ومن اعتبر أنهما قدما من المناطق الصحراوية القريبة.

