إعلان

قرود تقفز بين الأشجار في قرية بالأقصر.. ما القصة؟

03:50 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    قرود تقفز بين الأشجار في قرية بالأقصر (4)
  • عرض 6 صورة
    قرود تقفز بين الأشجار في قرية بالأقصر (5)
  • عرض 6 صورة
    قرود تقفز بين الأشجار في قرية بالأقصر (6)
  • عرض 6 صورة
    قرود تقفز بين الأشجار في قرية بالأقصر (1)
  • عرض 6 صورة
    قرود تقفز بين الأشجار في قرية بالأقصر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصرـ محمد محروس:

قال سيد محمود، أحد أهالي قرية الديمقراط بمركز أرمنت جنوب الأقصر، إن قردين من نوع "نسناس" ظهرا أمس الأول الجمعة داخل القرية، في واقعة غريبة أثارت الذعر بين الأهالي.

وأوضح أن الأطفال لاحقوا القردين لمحاولة الإمساك بهما، فتمكن أحدهما من الهروب خارج القرية، بينما تسلق الآخر الأشجار ليستقر أعلاها، مضيفًا: "رغم محاولاتنا المتكررة لم نستطع إنزاله حتى الآن".

وكان الأهالي قد فوجئوا بظهور القردين وهما يتنقلان بين أشجار النخيل والزراعات، ما تسبب في حالة من الارتباك.

وحاول الأهالي السيطرة عليهما دون جدوى، إذ قفزا بخفة بين الأشجار، بينما لجأ بعض الأطفال إلى تشغيل خراطيم المياه لإجبارهما على النزول، لكن المحاولات فشلت.

وأمام الموقف، استعان الأهالي بقوات الحماية المدنية التي انتقلت لمكان الواقعة وبدأت في ملاحقة القرد المتبقي بين الأشجار في محاولة للسيطرة عليه.

الواقعة الغريبة أثارت تساؤلات الأهالي حول مصدر القردين، بين من رجح أنهما هربا من منزل أحد المواطنين ممن يقتنون الحيوانات الغريبة، ومن اعتبر أنهما قدما من المناطق الصحراوية القريبة.

اقرأ أيضا:

مطاردة طريفة في الأقصر.. الأهالي والحماية المدنية خلف قرد هارب- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرود تقفز واقعة غريبة قرية الديمقراط الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس