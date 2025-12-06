17 صورة لنجوم العالم في احتفالية "المرأة في السينما" بمهرجان البحر الأحمر

محمد سامي ومي عمر ونادين لبكي.. نجوم الفن بحفل "المرأة في السينما" بمهرجان

خطفت الفنانة ريم سامي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ريم، صورها في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي وظهرت بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سينما المرأة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، جملة، الحلوة، أحلى واحدة، زي القمر".

وكانت ريم سامي ظهرت بفستان روعة بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بصحبة شقيقها المخرج محمد سامي.

ويعد آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.