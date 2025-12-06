بالصور- وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا إقبالًا متزايدًا من الوفود السياحية من مختلف الجنسيات، تزامنًا مع اعتدال الأجواء واحتفالات الزائرين ببداية العام الجديد، ضمن موسم سياحي وصفه المسؤولون بالمتميز.

وقال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا: "إن المحافظة تعمل على تهيئة البيئة السياحية وتوفير جميع سبل الدعم للوفود الزائرة، بما يعكس مكانة المحافظة وتراثها الحضاري العريق، ويعزز حضورها على خريطة السياحة الثقافية في مصر".

وأوضح المحافظ أن المنيا تمتاز بتنوع العصور التاريخية التي مرت بها، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق استكشاف الحضارة المصرية القديمة عبر حقب مختلفة، لافتًا إلى أنها تضم ما يقرب من ثلث آثار مصر.

كما زارت الوفود السياحية عددًا من المواقع والمعالم الأثرية، وتجولت في المناطق التاريخية بالمحافظة، حيث قدّمت فرق الإرشاد السياحي شروحات وافية حول تاريخ تلك المواقع وأهميتها في مسار الحضارة المصرية القديمة، مما أتاح للزائرين تجربة معرفية وثقافية مميزة.

وأكد المحافظ حرص المنيا على استمرار استقبال الوفود من مختلف دول العالم، ودعم السياحة الثقافية والأثرية لما تمثله من قيمة اقتصادية وحضارية، تسهم في تعريف العالم بالموروث الثقافي الغني للمحافظة.