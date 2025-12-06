قرار عاجل من النيابة بشأن ترزي متهم بتصوير الفتيات خلسة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أمرت نيابة ثان المنصورة تحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى تركيا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، بحبس ترزي حريمي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتصوير فتاة خلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بمحله بشارع المديرية القديمة بالمنصورة.

وكشفت التحقيقات أن فحص هاتف المتهم أظهر وجود عدة مقاطع فيديو لسيدات أخريات تم تصويرهن بنفس الطريقة.

ونفى المتهم التهم في البداية، لكنه اعترف لاحقًا أمام النيابة بارتكاب الواقعة دون نية استغلال أو نشر المقاطع المصورة.

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقديم والد فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بلاغًا ضد المتهم، بعد اكتشاف ابنته وجود هاتفه المحمول داخل غرفة تغيير الملابس بالمحل أثناء قيامها بتغيير ملابسها.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، والرائد إبراهيم حافظ، معاون المباحث، وتم ضبط المتهم وتفريغ محتوى هاتفه المحمول، الذي أظهر تسجيلات متعددة لنساء أخريات تم تصويرهن خلسة.

تحرر محضر بالواقعة رقم 12477 لسنة 2025، وعُرض المتهم على النيابة التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.