تخدم 3 مناطق.. رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد محطة معالجة أبيس 10 (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية بمحطة معالجة أبيس 10، لمتابعة سير العمل ومراجعة أعمال رفع كفاءة محطات المعالجة على مستوى المحافظة.

وتفقّد قنديل أعمال التشغيل والصيانة داخل المحطة، واطّلع على خطط التطوير الجارية لتحسين أداء وحدات المعالجة، موجّهًا بضرورة تطبيق أعلى معايير التشغيل الآمن، ورفع جودة خدمات الصرف الصحي المقدّمة للمواطنين.

- التشديد على إجراءات السلامة المهنية

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتباع تعليمات التشغيل القياسية حفاظًا على سلامة العاملين، وضمان استمرار العمل بكفاءة دون تعطّل.

واستمع قنديل إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المحطة حول منظومة التشغيل والإجراءات المتبعة لضمان جودة المخرجات، مشددًا على أهمية استمرار الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ، ودعم جهود الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

- طاقة المحطة 3000 م³ يوميًا وتخدم 3 مناطق

وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة أبيس 10 نحو 3000 متر مكعب يوميًا، وتقدم خدماتها لثلاث مناطق هي: أبيس العاشرة، أبيس السابعة، ومنطقة الروضة.

وتعتمد المحطة في مرحلة التشغيل على تقنية RBC للمعالجة الثانوية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المخرجات.