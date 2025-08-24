إعلان

مطاردة طريفة في الأقصر.. الأهالي والحماية المدنية خلف قرد هارب- صور

03:40 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (2)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (3)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (5)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (6)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (1)
الأقصر - محمد محروس:
شهدت قرية الديمقراط بمركز أرمنت جنوب الأقصر واقعة غريبة، بعدما فوجئ الأهالي بظهور قرد يتنقل بين أشجار النخيل والزراعات داخل القرية، في مشهد غير مألوف أثار حالة من الارتباك بين السكان.

حاول الأهالي مطاردة القرد والإمساك به، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعدما قفز بخفة بين الأشجار واستقر فوق نخلة شاهقة وسط القرية، فيما لجأ بعض الأطفال إلى استخدام خراطيم المياه لإجباره على النزول، دون جدوى.

وأمام فشل الأهالي في السيطرة على الموقف، استدعوا قوات الحماية المدنية التي تدخلت وبدأت في ملاحقة القرد بين الأشجار في محاولة للسيطرة عليه.

