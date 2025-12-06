إعلان

ميانمار.. مقتل 20 شخصا على الأقل بغارة جوية استهدفت مقهى

كتب : مصراوي

04:11 م 06/12/2025

غارة جوية أرشيفية

برلين - (د ب أ)

أفادت السلطات المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت، بأن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في غارة جوية على مقهى في تابين شمال غربي ميانمار.

وقالت السلطات إن المجلس العسكري الحاكم نفذ الهجوم مساء أمس الجمعة.

وكان طفل في الخامسة من عمره، أصغر الضحايا، والأكبر 77 عامًا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

واحتشد عشرات الزبائن في المقهى لمشاهدة بث لمباراة معادة لمنتخب كرة القدم النسائي الوطني.

ووفقًا لشهود عيان، تم إسقاط قنبلتين بشكل مباشر على المنشأة، فيما لم يعلق المجلس العسكري على الهجوم.

وتعاني ميانمار حالة من العنف والفوضى منذ انقلاب عسكري في فبراير 2021 أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا برئاسة أونج سان سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1991.

ويشن المجلس العسكري غارات جوية، بشكل منتظم، على الجماعات المتمردة، تصيب غالبًا مدنيين.

