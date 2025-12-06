إعلان

3 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:41 م 06/12/2025

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قرية غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق المشار إليه، فتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

وتبين أن المصابين هم:

عبد الرحمن م. أ. (20 عامًا): اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم.

إسلام ر. ج. (27 عامًا): اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

ربيع ك. ع. (44 عامًا): اشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

