أمطار رعدية غزيرة تضرب طابا ونويبع وجبال جنوب سيناء (صور)

كتب : رضا السيد

02:42 م 06/12/2025
    أمطار غزيرة
    سقوط امطار على مدينة سانت كاترين
    غيوم وأمطار
    قس مدينة سانت كاترين
    اجواء شتوية
    السحب تحول المدينة لظلام

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، موجة من الطقس السيء، حيث غطت السحب معظم المدن وتساقطت أمطار غزيرة ورعدية على مدن خليج العقبة.

وأفاد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، بأن المدينة تعرضت لتقلبات جوية مفاجئة، وغطت السحب السماء، أعقبها تساقط أمطار شديدة وهبوب رياح قوية، ما حول نهار المدينة إلى شبه ليل، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تجمعات المياه.

وأوضح رئيس المدينة أن جميع الطرق التي تربط سانت كاترين بباقي مدن المحافظة مفتوحة، وحركة المرور تسير بشكل طبيعي، كما جرى التواصل مع جميع الأدلاء السياحيين للتأكيد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع تعليماتهم حفاظًا على سلامة السائحين.

وشهدت مدن نويبع وطابا تساقط أمطار غزيرة على فترات متقطعة، مع غيوم كثيفة في السماء، ما ينذر بعودة تساقط الأمطار لاحقًا.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالية سقوط أمطار رعدية وحدوث سيول، للتعامل مع المياه وفتح الطرق أمام المواطنين على مدار اليوم.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية معدات الطوارئ والوحدات المختصة، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة.

